Policiais do Bope vão dividir prêmio de R$ 120 mil por apreensão de fuzis no Rio

Policiais do Bope recebem gratificação por apreensões de fuzis — Foto: Ernesto Carriço / Governo do Rio

Cada arma de longo alcance tirada das ruas serão bonificadas com R$ 5 mil para a equipe de agentes

O governo do Rio iniciará, no próximo mês, os primeiros pagamentos de bônus a policiais que apreenderem fuzis no estado. Nesta segunda-feira, o governador Cláudio Castro (PL) anunciou que agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) já irão receber o valor em junho.

Serão pagos R$ 120 mil que serão divididos por 26 PMs pela apreensão de 24 armas de longo alcance. Segundo o decreto de 2023 de Castro, serão pagos R$ 5 mil para cada equipe que retirar um fuzil das ruas

— Criei esse bônus não apenas como uma forma de estímulo aos policiais, o que já é muito importante, mas também como uma ação estratégica dentro do plano de redução da letalidade policial. No ano passado, as forças estaduais de segurança apreenderam 732 fuzis; este ano, somente a Polícia Militar já apreendeu 264 — diz Castro.

Apesar do alto número de apreensões de fuzis da apreensão até o pagamento do bônus há uma série de protocolos determinados pelo decreto a serem seguidos. É preciso, por exemplo, de um laudo pericial da arma, feito pelo Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil que deverá ser juntado ao procedimento policial que originou a apreensão do fuzil.

O decreto também estabelece que o policial militar ou civil, quando afastado disciplinarmente do exercício regular de suas funções, fica impedido de ser contemplado com a premiação enquanto perdurar seu afastamento.

