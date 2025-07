Policiais “fakes” invadem casa, espancam moradores, levam joias e carro no MT

Foto: Reprodução | O caso ocorreu nessa quarta-feira (30), em uma casa no bairro Shangri-lá, em Tangará da Serra.

Um casal foi espancado e torturado durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (30), em uma casa no bairro Shangri-lá, em Tangará da Serra (a 241 km de Cuiabá). Dois homens foram presos e dois menores foram apreendidos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h.

Conforme relato das vítimas, os bandidos invadiram a casa, se passando por policiais, e renderam o casal. O homem, de 49 anos, apresentava lesões graves pelo corpo, incluindo queimaduras, hematomas e lesões provocadas por fios elétricos, sendo socorrido em estado grave. A mulher, de 38 anos, teve os punhos amarrados e também foi agredida. Ambos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os bandidos levaram joias, um celular, quantias em dinheiro transferidas via Pix e um veículo VW Fox vermelho. O carro foi localizado horas depois, abandonado em um barracão na Avenida Brasil, próximo à MT-339. Dentro dele, havia uma balaclava usada pelos assaltantes.

As diligências contaram com apoio das equipes de inteligência e Força Tática. Um dos menores foi o primeiro a ser localizado e acabou entregando os demais envolvidos. O outro menor foi localizado e levou os policiais até uma região de mata onde os itens roubados estavam escondidos. Entretanto, no local, a PM encontrou somente peças de roupas usadas no crime.

Mais tarde, foi informado à PM que dois indivíduos armados e portando uma sacola de joalheria estariam tentando fugir para Cuiabá utilizando um carro de aplicativo. A fuga foi denunciada pelo motorista do Uber, que alertou a família e acionou a PM. O veículo foi interceptado na Serra de Tapirapuã, em Nova Olímpia.

Durante a abordagem, eles tentaram fugir e um dos criminosos, 35 anos, entrou em luta corporal com um policial. Ele precisou ser contido.

Com os detidos, foram encontrados um revólver calibre .32 com cinco munições intactas e uma sacola com joias. Um dos presos, de 35 anos, era foragido do presídio de Água Boa e tinha dois mandados de prisão em aberto. O outro, de 21 anos, já era investigado por envolvimento em outro roubo em Cuiabá, no dia 15 de junho.

Eles foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.

