Policiais militares ajudam gestante em trabalho de parto em Marabá

Uma gestante entrou em trabalho de parto dentro de um carro na Avenida Antônio Maia, na Marabá Pioneira, região sudeste do Pará, e foi socorrida por policiais militares do 4° Batalhão na tarde de domingo (4/5). A situação mobilizou uma guarnição que estava em patrulhamento na área e deu apoio imediato à mulher.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por Estefany Vitória Dias da Silva, que conduzia um veículo modelo Fox vermelho. Dentro do carro estava sua irmã, Eduarda Kailane, que já apresentava fortes contrações e sinais de parto iminente. Uma tia das jovens também estava no local e prestava apoio no nascimento da criança.

Diante da urgência, o 3º sargento Joelson assumiu a direção do veículo e conduziu a gestante até o Hospital Materno Infantil de Marabá, enquanto o cabo F. Coutinho acompanhava a ocorrência. Mãe e bebê receberam atendimento logo na chegada.

A ação rápida da guarnição garantiu a segurança e bem-estar da parturiente e do recém-nascido, destacando o papel essencial da Polícia Militar em situações emergenciais fora do combate ao crime.

