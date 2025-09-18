Policiais militares auxiliam em parto de emergência, no Pará; veja vídeo

Foto:Reprodução | Os policiais militares da cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará, foram surpreendidos com uma ocorrência fora do comum: ajudar uma jovem de 24 anos que estava em trabalho de parto e precisava de ajuda com urgência.

A equipe, formada pelos policiais pelo 1º Sargento Paiva, 3º Sargento Augusto, Cabo R. Almeida, Soldado Jackson, Soldado Deywerton e Soldado Viana, chegou ao endereço no bairro São Francisco, e prestou auxílio imediato. Minutos depois, a gestante deu à luz uma menina, que nasceu saudável, sem alterações aparentes.

Os policiais acionaram o Samu, que conduziu mãe e filha para o hospital, onde receberam os devidos cuidados médicos. A equipe de militares garantiu a segurança e o apoio necessário até a chegada da equipe de saúde.

VEJA VÍDEO:

