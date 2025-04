Policiais militares salvam criança engasgada em Ananindeua, no Pará

(Foto: Reprodução) – Criança de 2 anos fica engasgada e é salva por PMs em Ananindeua, no Pará

Caso foi no bairro Distrito Industrial, quando os policiais faziam rondas e encontraram idosa segurando o neto.

Uma criança de dois anos engasgada foi salva por policiais militares no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

Os militares faziam rondas pelo bairro quando encontraram uma idosa desesperada segurando o neto engasgado no colo e pedindo ajuda na rua. A criança estava desacordada.

O atendimento foi realizado por uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar. Rapidamente, os policiais realizaram os primeiros socorros e aplicaram manobras de desengasgo, fazendo com que o menino voltasse a respirar.

Após o grande susto, a criança retornou aos braços da avó. Os PMs foram elogiados pela rápida atuação que salvou a vida do menino.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/15:50:24

