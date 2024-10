Policiais militares salvam recém-nascida de engasgo em Santarém | PA

Bebê recém-nascida é salva por uma guarnição ao se engasgar — Foto: Divulgação

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (28) no bairro Jardim Santarém.

Uma bebê recém-nascida foi salva por uma guarnição da Polícia Militar na noite da última segunda-feira (28), após se engasgar. O caso aconteceu na avenida Sérgio Hein com Bartolomeu de Gusmão, bairro Jardim Santarém, em Santarém, oeste do Pará.

Durante uma ronda de rotina, os policiais foram surpreendidos pela mãe da criança, que, em desespero, abordou a equipe pedindo ajuda para salvar a filha. Imediatamente, os agentes tentaram acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, foram informados que a equipe estava ocupada em outra ocorrência e não poderia se deslocar naquele momento.

Como o caso exigia urgência, os policiais iniciaram manobras de primeiros socorros, aplicando técnicas de desobstrução das vias aéreas para salvar a recém-nascida. A Polícia Militar relatou que a operação foi tensa, mas, com as manobras corretas, conseguiram restabelecer a respiração da criança.

Minutos depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e assumiu o atendimento, prosseguindo com os cuidados emergenciais.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/09:01:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...