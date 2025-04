Policiais municipais e civis discutem em frente a uma delegacia em Ananindeua -PA .

(Foto:Reprodução) – Uma c0nfusão entre policiais municipais (antiga Guarda Municipal) e policiais civis, foi registrada nesta quinta-feira (03), em frente à delegacia do Julia Sefer, no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Um vídeo mostra que por vários momentos os ânimos ficaram exaltados, em uma d1scussão intensa entre os agentes, onde um deles chega a puxar uma rma. Uma mulher, que grava o vídeo, também participa da discussão e disfere insultos aos policiais. Ainda não há informações sobre o motivo da discussão.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria da instituição apura o ocorrido e instaurou um Procedimento Administrativo para investigar a conduta dos policiais civis. E a nota da Polícia Municipal ainda é aguardada.

