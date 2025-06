Policiais são flagrados fazendo sexo dentro de viatura a luz do dia

Nas redes sociais, o caso gerou diversos comentários de indignação (Foto: Reprodução)

Os agentes não demonstraram preocupação com a exposição; as imagens geraram comentários nas redes sociais

Circula na internet um vídeo que mostra dois policiais mantendo relações sexuais dentro de uma viatura, em um local aberto. O vídeo foi gravado nos arredores de Larnaca, no Chipre, e viralizou nas redes sociais nesta semana.

Nas imagens, uma policial aparece debruçada sobre o banco do motorista, enquanto outro policial está em pé, do lado de fora da viatura, atrás dela. O vídeo foi registrado por um morador que passava pelo local e decidiu divulgar as imagens. Segundo testemunhas, havia trânsito de veículos na área, o que gerou preocupações quanto à exposição dos agentes e levantou questionamentos sobre a conduta policial.

Na última quarta-feira (18), as autoridades locais confirmaram a veracidade do vídeo e informaram que os policiais envolvidos foram identificados e afastados temporariamente até a conclusão do inquérito. Os nomes dos agentes não foram divulgados.

A princípio, os investigadores suspeitavam de uma possível manipulação digital do conteúdo. No entanto, em declaração à imprensa, a porta-voz da polícia de Larnaca, Kyriaki Lambrianidou, afirmou que “a pessoa que filmou poderia ter entregue o vídeo à polícia, em vez de publicá-lo online para consumo público”.

Nas redes sociais, o caso gerou diversos comentários de indignação. Muitos internautas criticaram o ato obsceno protagonizado pelos agentes, argumentando que o episódio “humilha a polícia”, especialmente em um momento delicado na região.

O Chipre está localizado no extremo norte do mar Mediterrâneo, próximo ao Líbano e a Israel — países que enfrentam tensões frequentes devido aos conflitos entre israelenses e iranianos.

Fonte: Riulen Ropan – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/16:54:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...