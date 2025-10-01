Policial ameaça deputado distrital em vídeo com duas pistolas; assista

Segundo Pedro Paulo de Oliveira, o policial civil enviou imagens com armas na cintura. O caso é investigado pela 16ª DP (Planaltina)

O deputado distrital Pedro Paulo de Oliveira (PP), conhecido como Pepa, registrou um boletim de ocorrência eletrônico nessa terça-feira (30/9), após receber uma ameaça por meio das redes sociais.

O parlamentar relatou que um policial civil – que seria de Goiás, chama-se Fabiano Alves de Carvalho e possui mais de 11 mil seguidores no Instagram – teria enviado uma filmagem exibindo duas pistolas de calibre não identificado.

Segundo Pepa, a intenção do vídeo era claramente intimidatória. Assim que recebeu a gravação, ele pediu ao seu assessor que registrasse o material como prova. Poucos minutos depois, a mensagem foi apagada do direct, possivelmente pelo próprio policial, na tentativa de ocultar o ato.

Pepa informou que não foi a primeira vez que recebeu ameaças do policial e que adotou as medidas cabíveis junto às autoridades competentes para garantir sua segurança e a tranquilidade de sua família.

O caso está sendo apurado pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) como ameaça e crime praticado pela internet.

A coluna Na Mira entrou em contato com Fabiano Alves de Carvalho e Pedro Paulo de Oliveira pelo Instagram. O policial civil afirmou que enviará uma nota oficial, mas adiantou: “Não houve nada disso. Isso tudo é por conta de perseguição política”.

O policial civil afirmou que coordena um projeto social em uma academia comunitária em Planaltina (DF), reconhecido nacional e internacionalmente pelo impacto positivo na comunidade. Segundo ele, a denúncia do parlamentar seria motivada por perseguição política. “Nunca ameacei ninguém. Como policial, só utilizo minha arma em prisões em flagrante ou no exercício da função. Lamentável receber uma denúncia descabida de um parlamentar”, declarou Fabiano de Carvalho.

O espaço permanece aberto para novos posicionamentos.

VEJA VÍDEO:

