Policial civil é investigado por obrigar presos a manter relações sexuais em delegacia no Amazonas

Foto: Ilustrativa | Um caso grave de abuso de poder e conduta indevida envolvendo um policial civil está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil do Amazonas. O episódio ocorreu na cidade de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado, e chocou até os próprios agentes de segurança pública.

De acordo com informações apuradas pela imprensa local, um investigador é acusado de embriagar-se e obrigar cinco presos a manter relações sexuais com ele dentro de uma cela da 76ª Delegacia Interativa de Polícia.

O servidor teria chegado embriagado, armado e em comportamento alterado. Durante o episódio, os detentos conseguiram desarmá-lo e, no dia seguinte, procuraram o chefe de polícia da cidade para relatar o caso e entregar a arma.

A denúncia foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Civil do Amazonas, que instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e afastou o agente de suas funções. O caso corre em sigilo.

A Polícia Civil confirmou, por meio de nota, que “não compactua com práticas incompatíveis com a função pública” e que o procedimento está sob apuração. O policial pode responder por abuso de autoridade, crime sexual e improbidade administrativa.

Fonte: ND+ e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/15:07:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...