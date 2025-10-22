Policial é baleado na boca durante atentadono Pará

Foto: Reprodução | Policial militar é baleado em Icoaraci, Belém, durante atentado. Vítima foi hospitalizada.

Um policial militar foi baleado nesta terça-feira (21), ao sofrer um atentado no distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo as primeiras informações do local, o agente de segurança estava a paisana quando foi abordado por dois criminosos.

A vítima foi alvejada na boca e teve a moto roubada. Ainda não há confirmação de que a arma dele foi levada pelos criminosos.

O agente de segurança foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci e depois encaminhada para o Hospital Metropolitano. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo caso

O atentado contra o policial foi o segundo caso de tiroteio na Grande Belém durante a tarde de hoje. Duas pessoas foram baleadas no mesmo horário, dessa vez dentro de uma academia localizada no bairro do Bengui.

Uma das vítimas foi alvejada foi ferida na perna, a outra de raspão. Segundo testemunhas, o crime tem características de atentado.

Fonte: Com informações da RBAT e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/09:29:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...