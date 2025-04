Policial é Flagrado se Masturbando em Viatura Oficial em GO

Foto: Reprodução | Um policial militar de Goiás foi filmado se masturbando dentro de uma viatura enquanto estava de serviço. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o agente em um momento constrangedor e levanta questões sobre a conduta de policiais durante o expediente.

A Polícia Militar de Goiás está em alerta após um vídeo polêmico viralizar nas redes sociais. O vídeo mostra um policial militar do 35º Batalhão, em Águas Lindas de Goiás, se masturbando dentro de uma viatura oficial enquanto estava de serviço. O caso aconteceu na última segunda-feira (7), e as imagens foram gravadas por um morador que, ao perceber o comportamento do agente, decidiu registrar o momento.

Segundo informações, o policial estaria se masturbando após receber uma videochamada de conteúdo sexual explícito de um colega de farda. O colega teria iniciado uma chamada de vídeo com uma mulher durante uma relação sexual, e o policial, que estava na viatura, teria se excitado com a transmissão.

O vídeo, que mostra o policial em uma situação constrangedora, gerou revolta e indignação nas redes sociais. Muitos internautas criticaram o comportamento do agente, questionando sua profissionalidade e a ética da corporação.

A Polícia Militar de Goiás confirmou que está ciente do caso e abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar os fatos. A Corregedoria da corporação está acompanhando as investigações e promete tomar as medidas cabíveis para punir o policial caso ele seja considerado culpado.

Fonte: Tribunal do Nordeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/11:58:14

