Policial militar agride homem com tapa no rosto durante manifestação

Foto: Reprodução | Caso aconteceu no bairro de São Marcos. Corporação disse que vai instaurar inquérito.

Um policial militar agrediu um homem com um tapa no rosto na noite de quinta-feira (9), durante mais uma manifestação com pedidos de justiça por Caíque dos Santos Reis, morto em 28 de setembro, durante uma ação policial no bairro de São Marcos, em Salvador.

A situação aconteceu quando um agente, que não teve o nome revelado pela corporação, tentou impedir que a vítima gravasse o protesto.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que o comando da corporação determinou, nas primeiras horas desta sexta-feira (10) o encaminhamento dos policiais envolvidos à Corregedoria Geral da corporação, para instauração de um inquérito policial e de um processo disciplinar, com o objetivo de apurar minuciosamente as circunstâncias do ocorrido e adotar as providências cabíveis.

“A PM-BA repudia condutas que se afastem dos princípios da legalidade, da ética e do respeito aos direitos humanos, reafirmando que não compactua com excessos ou desvios de comportamento e que atua com rigor na apuração de responsabilidades”.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/15:29:31

