Policial militar é condenado a mais de 24 anos de prisão por homicídio em Santarém

Tribunal do Júri condenou o cabo PM Ederson Silva Cardoso a 24 anos e 6 meses de prisão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio — Foto: Divulgação

Ederson Silva Cardoso foi a júri popular acusado de matar Jarlene Aranha Siqueira, e tentar matar Hugo Wanderlan Figueira Mota.

Acusado de matar Jarlene Aranha Siqueira, e tentar matar Hugo Wanderlan Figueira Mota, o cabo da Polícia Militar Ederson Silva Cardoso, foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão ao final do júri popular realizado nesta terça-feira (30), no Fórum de Justiça de Santarém, oeste do Pará.

Os crimes aconteceram na noite do dia 29 de outubro de 2016, quando as vítimas trafegavam em uma motocicleta pela avenida Fernando Guilhon.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, quando as vítimas ultrapassaram uma barreira montada pela polícia, ouviram disparos de arma de fogo ao se aproximarem do viaduto, e instantes depois, perceberam que haviam sido atingidos.

Jarlene que estava na garupa da moto foi atingida por um tiro que atravessou o corpo dela e se alojou em Hugo, que só percebeu que tinha sido ferido quando viu Jarlene caindo da moto.

No julgamento, o cabo Ederson foi representado pelos advogados Rogério Borges e Andracy Falconeri. A defesa sustentou a tese de negativa de autoria, porque o laudo da perícia da bala foi inconclusivo e por não haver testemunhas que presenciaram o fato. Mas o conselho de sentença ficou convencido de que o policial foi o responsável pelo disparo do tiro que matou Jarlene e feriu Hugo.

De acordo com o juiz titular da 3ª Vara Criminal, Gabriel Veloso, com a condenação, o policial que atualmente está preso na região metropolitana de Belém, pode ser expulso da Polícia Militar.

