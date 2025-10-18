Policial militar é encontrado morto em Redenção (PA)

Foto:Reprodução | Colegas relatam que o agente trabalhou normalmente antes de ser encontrado sem vida

Um policial militar identificado como soldado Leal, lotado no 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Redenção, no sul do Pará, foi encontrado sem vida. De acordo com as primeiras informações, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, mas apenas pôde constatar o óbito.

Informações preliminares apontam que o policial possa ter tirado a própria vida, porém essa versão ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades competentes. Colegas de farda relataram que o soldado havia trabalhado normalmente e não apresentava sinais aparentes de alteração emocional ou comportamental antes do ocorrido.

Casos como esse chamam a atenção para a importância do cuidado com a saúde mental. Se você estiver passando por momentos difíceis ou conhece alguém que precise de apoio, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e confidencial, 24 horas por dia, pelo número 188 ou pelo site cvv.org.br.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2025/07:00:00

