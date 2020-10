Policial Militar é esfaqueado em Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES SARGENTO CRUZ

Rosivaldo Leal Silva lotado na 35º BPM (Batalhão da Policia Militar de Santarém), foi atacado com golpes de faca em um bar na praça central da cidade de Rurópolis, o suspeito atacou a vítima e se evadiu do local sendo preso em seguida. Jonas Sousa domingos, foi preso em flagrante delito e encaminhado para DEPOL , está à disposição da justiça. “O militar encontra-se em atendimento médico no hospital municipal de Rurópolis em estado grave”

Um homem foi preso acusado de esfaquear um policial militar, no centro da cidade de Rurópolis no Pará . (Foto:Divulgação Policia)

