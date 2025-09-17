Policial militar e mulher são encontrados mortos em banheira de motel

(Foto: Reprodução/Redes sociais) – Um policial militar de 47 anos e uma mulher de 33 foram encontrados mortos na banheira de um motel localizado no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

O caso ocorreu na noite de sábado (13).

Segundo informações da Polícia Civil, funcionários do estabelecimento estranharam a ausência de contato com os clientes e decidiram verificar o quarto. Ao entrarem, encontraram o casal já sem vida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem era policial militar e trabalhava na capital paulista. A identidade das vítimas não foi divulgada oficialmente.

Investigação

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência foi registrada como morte suspeita e morte súbita, sem causa determinante aparente, na Delegacia de Mogi das Cruzes. A perícia foi acionada e deve indicar a causa da morte.

Até a publicação desta reportagem, o laudo oficial ainda não havia sido concluído.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/15:04:39

