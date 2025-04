Policial Militar é preso após matar dois jovens confundidos com assaltantes em Belém

(Foto: Reprodução) – Um soldado da Polícia Militar foi preso nesta segunda-feira, 14, acusado de matar dois jovens inocentes no bairro do Marco, em Belém, na última semana

Um soldado da Polícia Militar foi preso nesta segunda-feira, 14, acusado de matar dois jovens inocentes no bairro do Marco, em Belém, na última semana. As vítimas haviam acabado de tentar ajudar uma mulher que teve o celular roubado quando foram surpreendidas por um homem armado que abriu fogo contra a dupla.

De acordo com informações preliminares, o policial teria confundido os dois jovens, que estavam em uma motocicleta, com os autores do assalto. No entanto, ambos estavam tentando alcançar o verdadeiro suspeito, que fugia a pé após o crime. Um dos jovens, Jackson Maciel de Moraes, morreu no local. O outro, William Barbosa, que conduzia a motocicleta, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital no dia seguinte.

Imagens de câmeras de segurança mostram o policial alterando a cena do crime, mexendo em pertences de Jackson, que havia acabado de sair do trabalho. O crime ocorreu na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, área movimentada do bairro do Marco.

Segundo testemunhas, o assalto ocorreu por volta das 15h, quando uma jovem, ao sair do colégio, teve o celular roubado na Almirante Barroso. O suspeito fugiu em direção à travessa Barão do Triunfo, sendo seguido pelos gritos da vítima pedindo ajuda. Jackson, ao perceber o ocorrido, embarcou em uma motocicleta de aplicativo e, junto com o condutor, decidiu seguir o suspeito, acreditando que ele estivesse desarmado.

Durante a perseguição, um homem armado em um carro – posteriormente identificado como o policial militar – ouviu os gritos de “pega ladrão” e, sem verificar a situação, efetuou diversos disparos contra Jackson e o motociclista. A Polícia Científica do Pará confirmou que Jackson foi atingido por dois tiros e encontrou três estojos de munição calibre .40 no local.

O verdadeiro assaltante foi capturado por populares e entregue a uma viatura da PM. Ele foi identificado como morador de rua e, em gravações feitas por jornalistas, confessou o crime.

O policial militar acusado se apresentou à Divisão de Homicídios, acompanhado por um advogado, e foi conduzido para a Corregedoria da PM, onde aguardará audiência de custódia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o autor do roubo foi preso em flagrante e autuado na delegacia do bairro do Marco, enquanto o caso envolvendo os dois jovens está sendo investigado como duplo homicídio decorrente de ação indevida de agente da segurança pública.

Fonte: Clayton Matos – Jornal Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2025/15:44:59

