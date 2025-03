Policial Militar mata a namorada a tiros dentro de carro no Pará

Vítima Bruna Meireles Corrêa | Reprodução

Wladson Luan Monteiro Borges foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio, diz comunicado oficial da PMPA.

Uma mulher foi vítima de feminicídio pelo próprio namorado, na quarta-feira (12), em Belém, no Pará. A vítima Bruna Meireles Corrêa, de 31 anos, teria começado a discutir com o namorado dentro do carro.

O homem, que é policial militar das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), puxou uma arma e atirou uma vez contra Bruna. O disparo acertou o lado esquerdo da cabeça. Ela foi levada com vida para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Natural de Colares, Bruna vivia há sete anos na capital. A Corregedoria da Polícia Militar foi ao local do crime e colheu o depoimento do militar. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher. O homem foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

Violência contra a mulher

Nesta quinta-feira (13), a Rede de Observatórios de Segurança divulgou um retrato alarmante da violência de gênero no Brasil. Uma mulher é morta por esse crime a cada 17 horas.

O estudo leva o nome “Elas Vivem: Um Caminho de Luta“. Segundo o estudo, a cada 24 horas, ao menos 13 mulheres foram vítimas de violência em 2024 nos estados analisados.

No total, 4.181 mulheres foram vitimadas, o que representa um aumento de 12,4% em relação a 2023, quando o Amazonas ainda não fazia parte do monitoramento.

O estado de São Paulo lidera o ranking de ocorrências, com 1.177 registros, seguido pelo Rio de Janeiro (633) e pelo Amazonas (604). Maranhão e Pará tiveram os maiores crescimentos percentuais, com 87,2% e 73,2%, respectivamente.

