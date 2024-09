Policial morre ao cair de cavalo durante desfile de 7 de setembro

Cavalaria da polícia militar de São Paulo no sambódrome Anhembi, na apresentação do 7 de setembro – (crédito: Mônica Andrade/Governo do Estado de SP)

Subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, integrava a Polícia Militar de São Paulo há 32 anos. A causa da morte será investigada.

Um policial militar do estado de São Paulo, que integrava o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, morreu ao cair do cavalo durante o desfile de 7 de setembro. O Subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, estava na corporação há 32 anos e morreu instantes antes de entrar na avenida. O desfile oficial do 7 de setembro de São Paulo foi realizado no Sambódromo do Anhembi.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a causa da morte está sendo investigada e emitiu nota de pesar prestando apoio aos familiares do policial.

Pelas redes sociais, o governador do estado Tarcisio de Freitas lamentou a morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva e escreveu “que Deus conforte a família”.

Cavalaria 9 de Julho da Polícia Militar de São Paulo

O Regimento de Polícia Montada “9 de Julho”, chamada Cavalaria possui 250 cavalos e é a unidade responsável pelo policiamento montado no Estado de São Paulo, atua em locais com alta concentrações de pessoas. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, o grupamento é altamente eficaz, e tem vantagens em grandes públicos em função do uso do cavalo.

Confira nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

A SSP lamenta a morte do Subtenente da PM Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, ocorrida na manhã deste sábado (7), no Anhembi, zona norte da capital. O policial, que atuava no Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), sofreu uma queda do cavalo durante o desfile de 7 de setembro. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que presta total apoio aos familiares do policial, que estava há 32 anos na corporação.

Confira a nota do Governador de São Paulo Tarcisio de Freitas

Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos.

Fonte: Correio Brasiliense e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2024/10:21:17

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

