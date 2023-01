Policial penal é flagrado agredindo detento no CRRI, em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Um policial penal lotado no Centro Regional de Recuperação de Itaituba – PA/CRRI, identificado por; Adailson Silva de Abreu, foi flagrado pelo circuito interno de segurança do centro agredindo um detento.

O fato teria acontecido no dia 15 de novembro de 2022, e, registrado na 19ª Seccional Urbana da Policia Civil de Itaituba, no dia 21 de novembro de 2022.

A vítima da agressão foi o nacional; Dyoney Patryk, de 20 anos, que acabara de ser recapturado, após se apresentar na 19ª seccional, contra ele havia um mandado de prisão.

Em seguida foi levado ao CRRI, na ocorrência, o dento relatou que foi agredido com socos e com gás lacrimogênio no rosto pelo policial penal Adailson, que teria lhe obrigado abaixar e levantar cerca de 100 vezes, o procedimento de entrada no centro, seria de 03 vezes, o detendo relatou ainda que Adaílson, além jogar gás em seu rosto teria jogado em suas partes intimas.

Um inquerido foi instaurado pela Policia Civil e um procedimento admirativo disciplinar pela direção CRRI, que está tomando todas as providencias que o caso requer. Em Nota a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria se pronunciou sobre o assunto.

NOTA: A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) enfatiza que não compactua com qualquer tipo de violação aos direitos humanos e que essa é uma diretriz que norteia todos os procedimentos dentro do sistema prisional. A Secretaria informa ainda que o servidor envolvido na questão está afastado e que a SEAP apura a sua conduta.

Um policial penal, identificado como Adailson Silva de Abreu, foi preso na tarde de sábado, 26/11/2022, em Itaituba, após realizar um disparo com sua arma de fogo dentro de um balneário. A ação se deu após o policial discutir com uma mulher. Ele foi preso em flagrante.

Relatos de testemunhas dão conta de que Adailson Silva Abreu estava no balneário Fonte Azul, localizado em Itaituba, quando teria discutido com uma mulher que não teve a identidade revelada. Ele a teria ameaçado e, em seguida, realizou o disparo, que, segundo confirmação da Polícia Militar do Pará (PM), em nota, não alvejou ninguém.

No mesmo local estava um cabo da PM que imediatamente fez a abordagem do suspeito, apreendeu a arma e acionou uma guarnição. “Uma equipe do 15° Batalhão conduziu um policial penal até a Seccional de Polícia Civil de Itaituba após ele, segundo testemunhas, ter realizado disparo de arma de fogo em um balneário do município.

Ninguém foi atingido. Um policial militar que estava de folga no local conteve o suspeito e apreendeu a arma de fogo até a chegada das viaturas”, reforça a PM em nota. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil do Pará (PC), que acompanha o caso. (Com informações do Blog do Junior Ribeiro/Itaituba-PA e O liberal).

