Policial penal morre baleado durante tentativa de fuga de detentos no Pará

detentos serram celas em tentativa de fuga no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Ação com tiroteio ocorreu no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPP III), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará.

Um policial penal foi baleado e morreu durante uma tentativa de fuga no Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém. Ele teria sido baleado por policiais penais, durante a ação para impedir a fuga.

A ação foi na madrugada desta sexta-feira (8) no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III). Há uma semana, uma outra fuga havia ocorrido na mesma unidade prisional, quando nove detentos conseguiram fugir. Nos dois casos, os detentos usaram serras para facilitar a saída.

No caso desta sexta, oito detentos foram flagrados pela segurança no telhado da prisão. Segundo as informações apuradas, eles usaram serras para abrir a grade e passar para a área externa, mas não conseguiram pular a cerca, que dá acesso à área de mata no entorno do complexo.

A segurança conseguiu frustrar a fuga e houve tiroteio. Durante os tiros, os detentos se abrigaram abrigar no telhado. Eles foram amarrados e levados de volta para cela, após passarem por revista.

No tiroteio, um policial penal ficou baleado e chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal, mas não resistiu.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela segurança do complexo penitenciário.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que se solidariza com familiares, amigos, pela morte do policial penal.

Fonte: G1PA/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2023/6:49:08

