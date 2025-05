Policial suspeito de assassinatos é preso em Marabá (PA)

Foto:Divulgação | Rafael, que já responde por uma morte no Pará, agora é investigado por mais dois crimes no Maranhão

Policial militar lotado em Açailândia, no Maranhão, Rafael Bizerra da Silva, de 37 anos, foi preso neste final de semana em Marabá, no Pará, por suspeita de envolvimento em crimes de homicídio no estado de origem. No Pará, ele já respondia a um processo pelo mesmo crime, registrado em 2020. Atualmente, ele está afastado das funções de servidor público.

A Polícia Civil não divulgou detalhes da prisão, que aconteceu no sábado (17), mas conforme decisão judicial do domingo (18), Rafael foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e contra ele foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, um expedido pela Comarca de Amari, e outro pela Comarca de São Luiz, ambas no Maranhão. Analisando o cenário, a juíza plantonista Adriana Divina da Costa Tristão, da Comarca de Marabá, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Conforme o mandado de prisão temporária expedido em Amari, a Polícia Civil do Maranhão aponta Rafael e mais um homem, Thiago da Silva Neves, como suspeitos de homicídio qualificado contra Gustavo Alves de Oliveira, de 22 anos, e de tentativa de homicídio contra Marcos Aurelio dos Santos Lopes, de 23 anos. O crime ocorreu no dia 7 de abril, no Povoado Gancho.

Conforme testemunhas, por volta das 11h20, a motocicleta conduzida pelas vítimas foi interceptada por um carro branco e os ocupantes do veículo efetuaram pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Três tiros atingiram fatalmente Gustavo, enquanto um acertou Marcos nas costas, deixando-o em estado grave.

Após o crime, os atiradores fugiram pela Rodovia BR 222, sentido Miranda do Norte. A Polícia Civil annalisou gravações de câmeras de segurança e conseguiu identificar o veículo utilizado no crime, um Volkswagen Nivus, de cor branca e placas ROV-8F32, que pertence a Rafael. A partir disso, dois suspeitos foram identificados. A identidade de um terceiro participante ainda não foi divulgada. A prisão temporária foi emitida em 23 de abril.

EM SÃO LUIZ

No dia 30 de abril, outra prisão temporária foi emitida na Comarca de São Luiz, capital do Maranhão. Conforme o relatório, a Polícia Civil investigou que no dia 8 de abril a vítima – cujo nome está sob sigilo – transitava por uma rua quandoquando um veículo Nivus de cor branca e sem placa de identificação se aproximou e o ocupante efetuou vários disparos de arma de fogo, acertando-a fatalmente.

Durante as investigações, foram coletadas nas proximidades do local imagens de câmeras de segurança que mostram a aproximação do autor, bem como o exato momento em que os disparos são efetuados.

Pelas imagens foi possível analisar que o veículo apresentava alguns sinais característicos e individualizadores, como o pneu dianteiro esquerdo com estepe (roda preta, sem calota), para-choque dianteiro esquerdo com uma leve protuberância acima do pneu e um amassado/riscado na parte traseira esquerda, logo abaixo da luz de freio.

Durante as investigações, a Polícia Civil soube que um dia ante um veículo semelhante esteve envolvido no homicídio e tentativa de homicídio ocorridos em Arari.

As equipes das duas cidades trocaram informações e identificaram que se tratava do mesmo veículo. Além da prisão de Rafael, a justiça determinou, ainda, a busca e apreensão do veículo e domiciliar.

EM MARABÁ

Rafael responde a um processo na Comarca de Marabá sob suspeita de ter participado de um crime de grande relevãncia na cidade, em 2020. Ele é acusado de integrar a organização criminosa que matou o empresário Diogo Sampaio de Souza, o “Diogão”, e chegou a ser preso em outubro de 2021. Posteriormente, recebeu o direito de responder ao processo em liberdade.

O homicídio na Marabá Pioneira foi registrado em vídeo. O atirador estava em um Fiat Way branco e atingiu dois disparos na vítima. Antes disso, em 2011, Diogão já tinha sofrido um atentado à bala em uma barbearia na Folha 16, no Núcleo Nova Marabá. À época, foi alvejado com cinco tiros.

Fonte:correiodecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2025/14:00:39

