Polícias Civil e Militar de Rurópolis transferem autor de feminicídio para o presídio de Itaituba (PA)

Equipe policial que trabalhou nas buscas por Valdemir Ribeiro Gomes após o crime de feminicídio — Foto: Polícia Civil / Divulgação

O crime aconteceu na zona rural de Rurópolis no dia 9 de agosto e autor se apresentou à polícia no dia 14.

Policiais civis e militares de Rurópolis, transferiram na manhã de quarta-feira (20), para o presídio de Itaituba, no sudoeste do Pará, o autor do crime de feminicídio ocorrido no dia 9 de agosto de 2025, no Travessão Sul do Km 60, na zona rural de Rurópolis.

Operações policiais integradas vinham sendo realizadas no município desde o registro do feminicídio que teve como vítima Katiane da Cruz Alves, de 27 anos. Ela era companheira de Valdenir Ribeiro Gomes, apontado como autor do tiro e do golpe de arma branca que culminaram na morte de Katiane.

A vítima tinha três filhos com Valdenir. No dia 9 de agosto, Katiane foi ferida na cabeça com um tiro de espingarda calibre 20 e na nuca com um golpe de faca.

Um filho do casal, de apenas 8 anos de idade, foi ferido com gravidade pelo pai na mão esquerda com um facão e precisou ser hospitalizado. O crime aconteceu na casa de um primo de Katiane. A motivação segundo a testemunha e outras pessoas ouvidas pela polícia, seria ciúmes.

Policiais militares da 17ª CIPM e a investigadora Ana Carla Castro realizaram buscas na comunidade onde o crime aconteceu e também na comunidade Santa Marta, Km 60, Travessão Norte, a 20km de Divinópolis, mas não encontraram Valdenir, que de acordo com familiares que presenciaram o crime, teria se embrenhado na mata.

A polícia civil pediu à Justiça a prisão preventiva de Valdenir, o pedido foi acolhido e ele o homem passou à condição de foragido, até que no dia 14, ele se apresentou à polícia e recebeu voz de prisão em razão do cumprimento do mandado judicial.

“As polícias Civil e Militar da cidade de Rurópolis têm dado respostas rápidas e eficazes à sociedade quanto as prisões em flagrante e cumprimentos de mandados”, disse o delegado Ariosnaldo Vital Filho.

