Polícias Civil e Militar desarticulam ponto de tráfico, em Alenquer (PA)

Entorpecentes, dinheiro e objetos de valor encontrados na residência dos supeitos — Foto: Reprodução/Portal do Alessandro Costa

Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia, entre elas, dois menores de idade. Operação apreendeu drogas, dinheiro trocado e outros itens ligados ao tráfico

Na noite de terça (29), por volta das 23h, uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na desarticulação de um ponto de venda de drogas no bairro Independência, no município de Alenquer, oeste do Pará. O local, que vinha sendo monitorado pelas equipes, funcionava como uma “boca de fumo” bastante movimentada.

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi desencadeada após denúncias anônimas e trabalho investigativo. A residência já estava sendo vigiada quando os policiais observaram a constante entrada e saída de usuários, comportamento típico de pontos de venda de entorpecentes. Com apoio da Polícia Militar, a equipe entrou no imóvel e confirmou a atividade criminosa.

Durante a abordagem, quatro pessoas foram conduzidas à delegacia, entre elas, dois adolescentes de 16 e 17 anos, uma mulher de aproximadamente 30 anos e um homem com cerca de 40. Outros dois suspeitos conseguiram fugir do local no momento da ação.

Na residência, os policiais apreenderam cerca de 75 papelotes de crack, aproximadamente R$ 400 em dinheiro e outros objetos que caracterizam a prática de tráfico de drogas. Todos os envolvidos foram autuados em flagrante e permanecerão à disposição da Justiça.

A polícia reforça que denúncias anônimas continuam sendo uma ferramenta essencial no combate ao tráfico de drogas. “Estamos de portas abertas para receber informações da população. Isso facilita nossas ações e nos ajuda a retirar de circulação pessoas envolvidas com o crime”, destacou um dos policiais envolvidos na operação.

