Polícias Civil e Militar prendem em flagrante suspeito de homicídio na zona rural de Curuá

Momento em que o suspeito de homicídio foi preso em flagrante; Na delegacia, suspeito está sob a custódia do Estado — Foto: Polícia Civil / Divulgação

Crime aconteceu na comunidade Cá te Espero e suspeito foi capturado na comunidade Maloca.

A Polícia Civil de Curuá, no oeste do Pará, sob o comando da Delegada Larissa Orestes Pugliese de Morais, e com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem suspeito de crime de homicídio ocorrido na madrugada de segunda-feira (29), na comunidade Cá te Espero.

De acordo com informações da polícia, após ser golpeado várias vezes pelo suspeito com faca, a vítima identificada como Edilson Ferreira da Silva chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Um dos golpes na barriga deixou expostas as vísceras da vítima.

Cerca de um mês atrás, o suspeito esteve na delegacia de Curuá, onde registrou boletim de ocorrência contra Edilson Ferreira da Silva por lesão corporal. No dia do homicídio, o suspeito teria ingerido bebida alcoólica e após desentendimento com Edilson, ele cometeu o crime.

A prisão do suspeito aconteceu após buscas ininterruptas pelas comunidades da zona rural de Curuá, sendo localizado na comunidade Maloca ainda na segunda-feira.

O preso encontra-se atualmente em custódia, aguardando os procedimentos legais e a realização da audiência de custódia.

