Polícias Civil e Militar realizam ações de combate à criminalidade no município de Rurópolis

As Polícias Civil e Militar da cidade de Rurópolis, no sudoeste do Pará, realizaram no início da tarde de terça-feira (25) várias ações de combate à criminalidade no município com o objetivo de coibir irregularidades e prevenir crimes. O trabalho foi direcionado ao Distrito de Divinópolis e comunidades, e contou com várias frentes, dentre elas, a vistoria de regularidade e validade de alvará de funcionamento em estabelecimentos como bares, lanchonetes, restaurantes, depósitos de bebidas, entre outros.

Durante a fiscalização realizada ao menos dois estabelecimentos se encontravam irregulares e por conta da documentação irregular foram fechados e seus responsáveis orientados a se regularizarem nos órgãos competentes.

Situações pontuais envolvendo perturbação do sossego alheio também foram averiguadas e as partes envolvidas intimadas para prestar esclarecimentos sobre a infração.

Responsáveis por entrega de veículo automotor a pessoa não habilitada foram intimados para prestar esclarecimentos em procedimentos em andamento que apuram crimes previsto na lei de trânsito.

Recuperação de veículos e violação de medidas

No último fim de semana, a Polícia Civil registrou a recuperação de várias motocicletas com registro de roubo e furto, que se encontravam abandonadas em lugar com vestígios de desmanche. Os veículos foram recuperados pela Polícia Militar.

A Polícia Civil submeteu as motocicletas a exame pericial técnico. Uma equipe de peritos de Santarém realizou levantamento em Rurópolis para identificar as características dos veículos com intuito de localizar seus legítimos proprietários.

Ainda no fim de semana, a delegacia registrou a apresentação de um homem por violação de medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da mãe do agressor. Durante a atuação policial o infrator foi encontrado dentro da residência da mãe dele assistindo televisão, enquanto ela teve que fugir para uma comunidade da zona rural com medo de atos agressivos do filho.

Segundo o delegado Ariosnaldo Vital Filho, a mulher teve que ser localizada na zona rural onde se abrigava. Ela foi escoltada por policiais civis e militares até a delegacia para prestar depoimento.

A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva do agressor e encaminhamento dele para uma das casas penais do estado.

As ações policiais foram realizadas sob o comando do delegado Ariosnaldo Vital Filho e do Major PM Manoel Vieira, comandante da 17ª CIPM.

