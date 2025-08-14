Policlínica Carajás ultrapassa a marca de 33 mil atendimentos em Marabá

(Foto: Reprodução) – Unidade se consolida como referência em consultas especializadas e exames de média e alta complexidade, com a oferta de diversas especialidades médicas

Entregue à população em abril deste ano pelo governador Helder Barbalho, a Policlínica Carajás Miguel Chamom, em Marabá, ultrapassou esta semana a expressiva marca de 33 mil atendimentos. O número inclui consultas especializadas e exames de média e alta complexidade, reforçando o papel da unidade como referência no sudeste paraense.

Segundo dados levantados pela instituição, já foram realizadas até esta semana 8.371 consultas desde a abertura, com destaque para as especialidades mais procuradas: cardiologia, oftalmologia e ortopedia. Já na área de exames, foram 24.752 procedimentos, sendo os mais demandados os laboratoriais, tomografias, radiografias e ultrassonografias.

Uma das pacientes atendidas é Maria Ribeiro de Oliveira, 83 anos, moradora de São João, que esteve na unidade para realizar exame de radiografia. Ela contou que já havia passado anteriormente por consulta especializada no local e destacou a importância do serviço para quem mora longe do centro urbano.

“É bom ter tudo num lugar só. Primeiro fiz minha consulta aqui mesmo e agora já vim fazer o exame, sem precisar ir para outros lugares ou esperar muito tempo. A gente chega, é bem recebido, todo mundo trata a gente com respeito e paciência. Isso facilita a vida da gente, ainda mais para quem já tem idade e mora longe, como eu. Me sinto segura e bem cuidada aqui, e isso não tem preço”, afirmou.

A unidade do Governo do Pará, sob gestão do Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), é referência em mais de 30 especialidades médicas e exames de média e alta complexidade. A instituição oferece cuidado humanizado e acolhedor em todas as etapas do atendimento.

Outra usuária que aprovou o serviço foi Gisele Silva, 42 anos, moradora de Marabá, na região de Carajás, que realizou um exame laboratorial de sangue na unidade. “Fui à ginecologista aqui mesmo e ela me pediu exames que já fiz no próprio local. É tudo cômodo, rápido e bem organizado. Todos estão de parabéns pelo atendimento, e ainda fica perto da minha casa, o que facilita demais”, contou.

Serviços:

A Policlínica Carajás oferece atendimento em diversas especialidades médicas, entre elas: ortopedia, cardiologia, oftalmologia, ginecologia, anestesiologia, dermatologia, hepatologia, infectologia, mastologia, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, urologia e neurologia clínica. Para o público adulto e infantil, dispõe de consultas em alergologia, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, nefrologia e otorrinolaringologia.

A instituição realiza ainda uma gama de exames laboratoriais e de imagem, incluindo colonoscopia, endoscopia, eletrocardiograma, ecocardiograma, eletroencefalograma, fibronasolaringoscopia, densitometria óssea, teste ergométrico, ressonância magnética, ultrassonografia (convencional e com doppler), tomografia e radiografia, entre outros.

Para o diretor da Policlínica, os números reforçam a importância da descentralização dos serviços de saúde e do acesso facilitado para a população. “Nosso compromisso é oferecer diagnósticos rápidos e acompanhamento especializado, para que o paciente possa resolver suas necessidades de saúde em um só lugar, com agilidade e acolhimento. Assim, evitamos deslocamentos longos, reduzimos o tempo de espera e garantimos mais qualidade de vida para quem precisa”, concluiu.

Regulação estadual para atendimentos

Os atendimentos da Policlínica são regulados pela Central Estadual de Regulação, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Para ter acesso aos serviços, o cidadão deve procurar uma Unidade Básica de Saúde em seu município. Após avaliação, o profissional de saúde fornecerá o encaminhamento necessário. Em seguida, o paciente deve apresentar o documento de encaminhamento e seus dados pessoais à Secretaria Municipal de Saúde, que fará o cadastro e o agendamento no Sistema Estadual de Regulação. (Com Agência Pará)

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/16:12:52

