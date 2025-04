Policlínica de Marabá abre processo seletivo com cerca de 120 vagas

Foto: Reprodução | As inscrições estão abertas até o dia 4 de abril. A seleção é para contratação do quadro e cadastro de reserva.

A Policlínica/NATEA de Marabá, sudeste paraense, está com inscrições abertas para o processo seletivo voltado à contratação de cerca de 120 profissionais que irão atuar no mais novo serviço de saúde pública da região. As inscrições seguem até a sexta-feira, 4 de abril, e a seleção é para captar uma equipe qualificada para oferecer serviços de excelência à população.

O processo seletivo contempla uma variedade de cargos, abrangendo diferentes níveis de escolaridade. Para o nível médio, as vagas são para Agente de Portaria, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Higiene e Limpeza, Coletor de Resíduos, Motorista, Maqueiro, Oficial de Manutenção, Operador de Call Center, Recepcionista, Auxiliar de TI e vagas destinadas a Jovem Aprendiz.

Já para o nível técnico na unidade sob gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), e Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), as oportunidades incluem Técnico de Enfermagem, Técnico de Refrigeração e Técnico de Segurança do Trabalho.

No nível superior, há oportunidades para Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Administrativo, Assistente de Almoxarifado, Assistente de Qualidade, Assistente de Faturamento, Assistente Social, Enfermeiro e Farmacêutico.

“Estamos comprometidos em oferecer serviços de saúde de qualidade à população da região, e a seleção desses profissionais é um passo essencial para garantir o funcionamento eficiente da Policlínica. Buscamos pessoas qualificadas e dedicadas que compartilhem da nossa visão de promover bem-estar e cuidado integral à comunidade”, explicou Rodrigo Moreira, diretor administrativo ISSAA.

Inscrições e Processo Seletivo

Os interessados em fazer parte da equipe da Policlínica devem enviar seus currículos atualizados até a sexta-feira (4), para o endereço de e-mail: vagas@issaa.org.br. No campo “assunto” do e-mail, deve constar o título da vaga pretendida, acompanhado da Ficha de Inscrição (Anexo 1) devidamente preenchida. A ficha pode ser baixada no edital disponível no site oficial.

Karina Zamprogno, Gerente de Recursos Humanos Corporativo do ISSAA, detalhou que o processo seletivo será realizado em diversas etapas. A seleção terá início com a triagem curricular, seguida da aplicação de testes e entrevistas. “Cada fase do processo será de caráter classificatório e conduzida conforme os critérios pre estabelecidos no edital e na politica de RH do Issaa. A avaliação dos candidatos será realizada de forma estruturada com transparência em todas etapas do processo”, explicou.

Policlínica Carajás

A Policlínica/Natea em Marabá será inaugurada no próximo sábado (5), e impressiona pela estrutura moderna. São 2.482,55 m² de área construída, distribuídos em dois pavimentos e 53 salas. O investimento de R$ 26 milhões, realizado pelo Governo do Pará, reforça o compromisso do Estado em ampliar e qualificar os serviços de saúde na região.

A unidade oferecerá mais de 30 especialidades médicas, além de exames laboratoriais e de imagens avançados, procedimentos cirúrgicos e um Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), destinado ao diagnóstico e tratamento de pessoas com autismo. A nova policlínica promete ser um marco na assistência à saúde pública, proporcionando atendimento de qualidade e acessível à população local.

