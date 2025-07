Policlínica de Marabá oferece exame que contribui para a identificação precoce da osteoporose

(Foto: Reprodução) – Densitometria óssea detecta perda de massa óssea e possibilita intervenções eficazes antes do agravamento da doença

A Policlínica Carajás Miguel Chamon, em Marabá, disponibiliza à população o exame de densitometria óssea, essencial para a detecção precoce de alterações na saúde dos ossos, especialmente relacionadas à osteoporose. Simples, rápido e indolor, o procedimento permite identificar a redução da densidade mineral óssea, possibilitando que medidas clínicas sejam adotadas antes que a estrutura óssea se fragilize, aumentando o risco de fraturas.

Com tecnologia de ponta, o equipamento utilizado realiza o escaneamento de áreas como coluna, quadril e antebraço, com baixa dose de radiação e sem necessidade de preparo prévio. Os resultados auxiliam em diagnósticos mais precisos e permitem intervenções eficazes, mesmo antes do surgimento de sintomas mais severos.

Maria Janilda, moradora de Marabá, foi encaminhada ao exame após relatar dores persistentes nas articulações. “Minhas pernas estavam fracas e os joelhos doíam muito. O ortopedista solicitou a densitometria e, graças ao exame, conseguimos entender melhor o que estava acontecendo. Fui muito bem atendida”, conta.

Glicia Kalena, responsável pelo serviço de radiologia da Policlínica, explica que o exame é especialmente indicado para mulheres acima dos 50 anos, pessoas com histórico familiar de osteoporose e pacientes que fazem uso prolongado de corticoides. “O exame é seguro e eficaz para o rastreamento da saúde óssea. Detecta precocemente a perda de massa óssea e amplia as chances de tratamento bem-sucedido”, destaca.

A profissional reforça que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos de forma progressiva, muitas vezes sem causar sintomas até a ocorrência de fraturas. “A prevenção envolve hábitos saudáveis, alimentação rica em cálcio, exposição solar para síntese de vitamina D, prática regular de atividades físicas e acompanhamento médico contínuo”, orienta.

Além de auxiliar na detecção da osteoporose, o exame também é utilizado para diagnosticar a osteopenia, estágio inicial da perda óssea, acompanhar doenças como artrite reumatoide, distúrbios metabólicos, e monitorar o impacto de tratamentos que afetam a saúde óssea.

A técnica em radiologia da unidade do Governo do Pará, Alice Souza, ressalta a praticidade do exame. “O paciente permanece deitado por cerca de dez minutos enquanto o aparelho realiza o escaneamento. Não há dor nem incômodo. É uma ferramenta acessível e extremamente valiosa para a detecção precoce de alterações ósseas”, afirma.

Referência – Na área de diagnóstico, a Policlínica disponibiliza uma ampla variedade de exames, somando mais de 25 tipos diferentes. Entre eles, destacam-se os exames laboratoriais e de imagem, como tomografia computadorizada, ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma e ressonância magnética. A diversidade e a qualidade dos serviços oferecidos reforçam o compromisso da unidade com um atendimento ágil, preciso e humanizado.

Joabe Lopes, diretor executivo da unidade, gerenciada pelo Instituto Social e Ambiental da Amazônia (ISAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), reforça o compromisso da instituição com a promoção da saúde preventiva.

“Visamos oferecer à população acesso a exames de qualidade, que contribuam para diagnósticos precoces e tratamentos eficazes. A densitometria é um exemplo disso, pois permite identificar alterações antes que evoluam para quadros graves”, afirma o gestor.

Regulação – Os atendimentos da Policlínica são regulados pela Central Estadual de Regulação, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Para ter acesso aos serviços, o cidadão deve procurar uma Unidade Básica de Saúde em seu município. Após avaliação, o profissional de saúde fornecerá o encaminhamento necessário. Em seguida, o paciente deve apresentar o documento de encaminhamento e seus dados pessoais à Secretaria Municipal de Saúde, que fará o cadastro e o agendamento no Sistema Estadual de Regulação.

Abrangência: A unidade está equipada para atender à população dos municípios da região, como Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/16:34:31

