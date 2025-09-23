Policlínica de Santarém abre processo seletivo com inscrições até dia 30 para 120 vagas

Policlínica de Santarém — Foto: Agência Pará/Divulgação

A Policlínica/Natea de Santarém, no oeste do Pará, abriu nesta terça-feira (23), as inscrições para o processo seletivo que oferece cerca de 120 vagas, além de formação de cadastro reserva. A iniciativa visa contratar a equipe multiprofissional da unidade para ampliar o atendimento à população e fortalecer a rede pública de saúde na região. As inscrições seguem abertas até 30 de setembro.

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes níveis de escolaridade. Para o nível médio, há vagas para Agente de Portaria, Jovem Aprendiz, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Higiene e Limpeza, Coletor de Resíduos, Maqueiro, Recepcionista e Operador de Call Center.

No nível técnico, os cargos disponíveis incluem Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico de T.I., Técnico em Segurança do Trabalho e Oficial de Manutenção, dentre outros.

Já para nível superior, o processo contempla vagas para Analista Administrativo, Analista de T.I., Assistente Administrativo, Assistente de Almoxarifado, Assistente de Compras, Assistente de Patrimônio, Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiros, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Inscrições e etapas do processo seletivo

Os candidatos devem encaminhar currículo atualizado acompanhado da Ficha de Inscrição (Anexo 1) devidamente preenchida até o dia 30 de setembro para o e-mail vagas@issaa.org.br, informando no campo “assunto” o título da vaga pretendida. A ficha de inscrição está disponível no Edital, publicado no site oficial.

O processo seletivo será composto de 5 etapas, que seguirão critérios e pesos, assumindo, portanto, caráter eliminatório e classificatório a cada etapa. O processo iniciará com a triagem curricular, seguido de testes de conhecimentos gerais ou específicos, avaliação comportamental, entrevistas técnicas e análise documental. Além das contratações imediatas, os candidatos aprovados poderão compor o cadastro reserva, podendo ser convocados, conforme a necessidade da unidade.

Policlínica de Santarém

A Policlínica/NATEA de Santarém, unidade do Governo do Pará, reforça o compromisso do Estado em ampliar e qualificar os serviços de saúde na região. O espaço contará com dezenas de especialidades médicas, além de exames laboratoriais e de imagem de alta complexidade, procedimentos cirúrgicos e um Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (NATEA), voltado ao diagnóstico e acompanhamento de pessoas com autismo. Com essa estrutura, a nova Policlínica se consolida como um marco para a saúde pública no oeste paraense, garantindo atendimento de qualidade, acessível e próximo da realidade da população local.

Serviço:

A relação completa com os cargos, requisitos e número vagas consta no Edital de chamamento de processo seletivo disponibilizado, acesse aqui.

