Policlínica de Tucuruí esclarece mitos e verdades sobre os alimentos fitness

Barrinhas de cereal, biscoitos “zero açúcar”, shakes prontos e produtos que estampam no rótulo palavras como “fit” ou “light” parecem saudáveis. Mas será que são? A busca pelo corpo perfeito e pela alimentação “fitness” tem levado muitas pessoas a trocar refeições caseiras por produtos industrializados que, no fim das contas, nem sempre fazem bem.

A nutricionista Alynny Rayla de Sousa Costa, da Policlínica Lago de Tucuruí, unidade do Governo do Pará, orienta sobre o tema. “Nem todo alimento rotulado como ‘fitness’, ‘light’ ou ‘zero’ é saudável. Muitos desses produtos têm excesso de sódio, adoçantes artificiais e até gorduras saturadas”, alerta Alynny. O segredo, segundo a nutricionista, é olhar além do marketing: “Um alimento saudável é, em geral, o que tem ingredientes naturais, pouco processamento e se encaixa na necessidade de cada pessoa.”

Modismos

Entre os maiores mitos está a ideia de que cortar totalmente os carboidratos ou substituir todas as refeições por shakes é a chave do emagrecimento. “Essas dietas radicais podem provocar fraqueza, desequilíbrios nutricionais, efeito rebote e até alterações hormonais. Cada pessoa é única e precisa de um plano alimentar personalizado, que respeite a saúde e a rotina”, destaca.

A especialista reforça que a boa alimentação pode ser mais simples (e saborosa) do que parece: “Macaxeira, batata-doce, feijão, frutas da estação e peixes da região são riquíssimos em nutrientes e muito mais acessíveis do que produtos industrializados. Muitas vezes, o simples é o mais nutritivo.”

Para a nutricionista, buscar informações confiáveis e ter acompanhamento profissional são os primeiros passos para uma relação mais saudável com a comida. “Não existe fórmula mágica. Comer bem é um hábito construído, e pode começar no prato de casa, com alimentos frescos, regionais e menos industrializados”, conclui.

Atendimento

Na Policlínica de Tucuruí, os pacientes têm acesso a um atendimento nutricional acolhedor e personalizado. “Avaliamos hábitos, condições clínicas, preferências e realidade socioeconômica para criar estratégias práticas e possíveis. Também trabalhamos educação alimentar, para que cada pessoa entenda e faça escolhas melhores, sem cair em modismos”, explica Alynny.

A unidade realiza cerca de 480 consultas nutricionais por mês, sempre de forma gratuita pelo SUS. Para ter acesso, é necessário passar pela avaliação médica na própria Policlínica, que faz o encaminhamento conforme a necessidade clínica.

Serviço:

A Policlínica Lago de Tucuruí é uma unidade do Governo do Pará, administrada pelo Instituto de Saúde e Social da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Sespa. Ela está localizada na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, no bairro Santa Mônica.

Os agendamentos de clínico geral devem ser feitos pelo Call Center: (94) 9186-8155, e as especialidades são acessadas via encaminhamento e regulação.

