Policlínica Lago de Tucuruí aposta na Enfermagem para primeiros acolhimentos e cuidados

Antes mesmo do atendimento médico, a saúde de centenas de pessoas já começa a mudar na sala de triagem da Policlínica Lago de Tucuruí. É ali que a equipe de Enfermagem atua no primeiro contato, ouvindo e acolhendo cada usuário. Esse olhar inicial muitas vezes evita que sinais sutis se transformem em problemas graves.

“O enfermeiro é o primeiro a ouvir, observar e acolher. Esse momento é crucial porque cada detalhe conta: a febre persistente de uma criança, a dor no peito que não passa ou a confusão mental de um idoso podem ser sinais graves. A detecção precoce é o que permite agir rápido e evitar complicações”, explica a enfermeira Leidiane de Sá Macedo.

Acolhimento

O fluxo começa na recepção: senha, cadastro e, logo em seguida, a triagem feita pela enfermagem. É nesse ponto que são identificados as queixas principais e os sinais de urgência.

“O trabalho da enfermagem é fundamental para garantir que cada paciente seja encaminhado para a especialidade certa e receba atendimento seguro e humanizado”, reforça Leidiane.

Além do encaminhamento, a equipe também orienta os pacientes e seus familiares. Hábitos de alimentação equilibrada, hidratação, uso correto de medicamentos, exercícios físicos e prevenção de quedas estão entre as recomendações mais frequentes.

“Sempre que temos a chance, aproveitamos esse contato para orientar. São atitudes simples que podem evitar internações e melhorar a qualidade de vida do paciente”, acrescenta a enfermeira Leidiane de Sá Macedo.

Serviço:

Com a média de 2 mil atendimentos de enfermagem por mês, a equipe atua na linha de frente para atender demandas de baixa, média e alta complexidade. Entre os sintomas mais comuns, que exigem encaminhamento imediato, estão dor intensa e persistente, febre alta sem causa aparente, falta de ar, sangramentos anormais, desmaios, crises convulsivas, alterações neurológicas ou perda de peso inexplicada.

Para a diretora executiva da unidade, Léia Sandim, o serviço representa mais do que números. “Cada paciente atendido é uma vida que chega até nós com uma história única. Nosso compromisso é garantir que esse primeiro olhar — que começa na enfermagem — seja acolhedor, ágil e eficiente. Trabalhamos para que ninguém fique sem resposta e para que o usuário sinta que está em um espaço preparado para cuidar dele”, destaca.

A gestora ainda reforça que o trabalho em equipe é o diferencial da Policlínica Lago de Tucuruí: “A enfermagem abre a porta, mas todos nós, médicos, técnicos, assistentes sociais, terapeutas e psicólogos, formamos uma rede para atender a pessoa de forma integral.”

Acesso

O serviço de enfermagem é acessível por encaminhamento interno ou pelas regulações municipais. Em muitos casos, a primeira avaliação feita pelo enfermeiro já permite encaminhar o paciente diretamente para a especialidade indicada, garantindo mais rapidez no tratamento.

Serviço:

A Policlínica Lago de Tucuruí é uma unidade pública do Governo do Pará, administrada pelo Instituto de Saúde e Social da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade fica na avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nº 1008, bairro Santa Mônica, Tucuruí (PA), com atendimentos no horário de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. O atendimento é 100% gratuito e aberto à população.

