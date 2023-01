Ponte na BR-230, entre Brasil Novo e Medicilândia, tem bloqueio parcial nesta quinta-feira (5)

O tráfego será liberado de hora em hora hoje – (Foto:Ascom/PRF).

Estrutura de madeira sobre o rio Arrependido passa por manutenção

A ponte de madeira sobre o rio Arrependido, localizada na altura do km 709 da rodovia BR-230, a Transamazônica, entre os municípios de Brasil Novo e Medicilândia, no sudoeste do Pará, passa por manutenção desde quarta-feira (4). Nesta quinta (5), a estrutura terá interdição parcial, sendo liberado o tráfego de hora em hora.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela obra, o local contará com sinalização, inclusive com dispositivos noturnos, para garantir a segurança dos usuários da rodovia e dos trabalhadores.

Os reparos na ponte que corta o município de Brasil Novo começaram ontem (4), quando a interrupção do fluxo de veículos foi total no trecho. As atividades devem encerrar ainda nesta quinta. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023

