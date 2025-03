Ponto de Coleta: credenciamento está aberto para novos parceiros

No Pará, as oportunidades são para os municípios de Belém e Santarém – (Foto:Reprodução)

Os Correios ainda têm editais abertos para a instalação de Pontos de Coleta em estabelecimentos comerciais em mais de 200 municípios. A parceria é uma oportunidade para lojistas ampliarem seus serviços, oferecendo um canal prático para o envio e retirada de encomendas com destino nacional, além da opção de retirada via Clique Retire. Com a iniciativa, a estatal expande sua rede de atendimento, enquanto comerciantes ganham mais visibilidade e os clientes desfrutam de mais comodidade e acessibilidade.

Farmácias, papelarias, lojas de conveniência ou qualquer outro estabelecimento que atue no varejo e atendam aos requisitos, poderão ser credenciados. Para participar do processo, as empresas devem formalizar seu interesse no site dos Correios.

No Pará, as oportunidades são para os municípios de Belém e Santarém. “Ao se tornar um parceiro dos Correios, o comerciante amplia a visibilidade do seu negócio e oferece uma solução prática e conveniente para a comunidade, tornando seu estabelecimento um ponto essencial na rotina das pessoas. Essa é uma excelente oportunidade para empreendedores que buscam inovar e agregar valor ao seu negócio, enquanto contribuem para facilitar a vida dos consumidores.”, afirma o superintendente dos Correios no Pará, Marcelo Pinheiro.

Para se credenciar como Ponto de Coleta, é necessário atender a alguns requisitos principais, como:

estar no nível de rua e com acesso irrestrito;

Ao associar-se a uma marca de renome no mercado, oferecendo serviços básicos de captação e retirada de encomendas, o lojista garante maior fluxo de pessoas no estabelecimento, possibilita o fechamento de novos negócios, como também obtém renda adicional pelos serviços prestados.

Os Pontos de Coleta são parte da estratégia de modernização dos Correios e visam ampliar a capilaridade da empresa e oferecer mais comodidade aos cidadãos. Eles proporcionam novos locais para o recebimento e entrega de mercadorias, inclusive para o serviço de logística reversa. Para receber suas encomendas em um Ponto de Coleta específico, os clientes devem informar essa preferência no momento da compra online.

Para outras informações sobre o credenciamento e a parceria com os Correios, acesse a página

