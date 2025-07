População aprova obras de infraestrutura na gestão Aurélio Goiano

(Foto: Divulgação) – Em apenas seis meses de gestão, Aurélio Goiano tem se destacado especialmente na revitalização das vias urbanas.

Nos últimos meses, as conversas nas ruas, feiras e grupos de WhatsApp de Parauapebas passaram a refletir um novo sentimento entre os moradores: a satisfação com as melhorias na infraestrutura promovidas pelo governo do prefeito Aurélio Goiano. Após anos de reclamações sobre poeira no verão e lama no inverno, a população agora observa uma transformação visível nas áreas urbanas e rurais.

Em apenas seis meses de gestão, Aurélio Goiano tem se destacado especialmente na revitalização das vias urbanas. Bairros como Cidade Jardim, que aguardavam há muito tempo por asfaltamento, agora contam com ruas renovadas, como a C5, que passou de um cenário repleto de buracos para um espaço digno e acessível. O secretário de obras, Roginaldo, tem sido fundamental nesse processo, liderando equipes que trabalham com determinação para atender às demandas da população.

A mudança não se limita à cidade; as áreas rurais também estão experimentando um impacto significativo. Estradas anteriormente intransitáveis estão sendo recuperadas, proporcionando alívio aos produtores rurais que enfrentavam dificuldades para escoar suas mercadorias. Agora, o maquinário está abrindo caminho para um escoamento mais eficiente e menos estressante.

Outro grupo que se beneficia diretamente dessas melhorias são os alunos da zona rural. Antes, crianças e adolescentes enfrentavam uma rotina complicada para chegar à escola, com ônibus atolando em trechos problemáticos. Com o patrolamento e cascalhamento das estradas, o acesso à educação se torna cada vez mais garantido, transformando o trajeto até a escola em uma experiência menos desafiadora.

As comunidades indígenas também estão vendo mudanças significativas. Os Xikrin do Cateté, que historicamente foram negligenciados em termos de investimento em infraestrutura, agora começam a sentir os efeitos positivos das ações da prefeitura. As iniciativas promovem não apenas a mobilidade, mas também o respeito e a integração entre diferentes comunidades.

A gestão de Aurélio Goiano tem demonstrado um olhar atento para todas as áreas do município: centro e periferia, cidade e campo, além de povos originários e produtores rurais. Mais do que apenas asfalto e estradas recuperadas, essa nova abordagem está contribuindo para reconstruir a confiança da população no poder público e estabelecer um vínculo mais forte entre governo e cidadãos. A transformação é visível e palpável, trazendo esperança renovada para Parauapebas.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/09:04:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...