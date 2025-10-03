População aprova trabalho de Jeilson Reis e gestão chega a 87,5% de aprovação

Foto: Reprodução | A pesquisa ouviu 376 eleitores de Bom Jesus do Tocantins e possui margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%

Levantamento realizado pelo Instituto Extractu Sensu, nos dias 2 e 3 de setembro de 2025, mostra que a administração do prefeito de Bom Jesus do Tocantins, Jeilson Reis (MDB), alcançou 87,5% de aprovação entre os eleitores do município. A pesquisa ouviu 376 pessoas e possui margem de erro de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Na avaliação dos primeiros oito meses de governo, 39,1% dos entrevistados classificaram a gestão como “boa”, 27,4% a consideraram “regular” e 17% responderam “ótima”. Já 6,1% avaliaram como “ruim” e 9% como “péssima”. Outros 1,4% não souberam responder.

Atuação em diferentes áreas

O resultado reflete a presença da administração em diversas frentes. Na zona urbana, a gestão tem direcionado esforços para obras de infraestrutura e melhoria dos serviços públicos.

Na pavimentação, a Prefeitura está com 5,5 km de asfalto para a zona urbana em fase de licitação.Além disso, também investe na reforma e ampliação do CAPS Sede, um posto de saúde, Complexo Esportivo e Complexo Administrativo da Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins.

Já na zona rural, programas de apoio à agricultura familiar e ações voltadas ao escoamento da produção têm garantido melhorias nas condições de vida e fortalecido a economia local.

Na educação, a prefeitura investe na valorização dos profissionais e na recuperação de escolas, ampliando o acesso a serviços de qualidade para crianças e jovens. Na saúde, a gestão priorizou a ampliação do atendimento básico, garantindo presença de equipes médicas nas comunidades e reforçando a estrutura de unidades de referência.

O esporte e o lazer também recebem atenção, com incentivos a projetos voltados à juventude e apoio a eventos comunitários que fortalecem a integração social.

Números e percepção popular

Segundo o levantamento, a ampla aprovação demonstra a receptividade da população às ações implementadas pela atual administração. As respostas revelam que a gestão tem conseguido alcançar tanto moradores da cidade quanto comunidades rurais, com políticas públicas direcionadas às necessidades locais.

Jeilson Reis e Nanô da Disbel seguem em seu primeiro ano de mandato à frente da prefeitura de Bom Jesus do Tocantins.

