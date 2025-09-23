População da Palmares II dá uma surra em acusado de furtos na região, em Parauapebas (PA)

Foto: Reprodução | Na noite desta segunda-feira (22), por volta das 23h56, uma guarnição da Polícia Militar, composta pelo sargento PM Gidel e o soldado PM Felipe, impediu uma tentativa de linchamento no bairro Palmares II, em Parauapebas.

De acordo com a ocorrência, ao realizarem rondas de rotina, os militares se depararam com um grupo de cerca de cinco a sete pessoas agredindo violentamente um homem, identificado como Rayanderson da Rocha Oliveira, nas proximidades da rua Antônio Conselheiro.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os agressores se dispersaram. Populares relataram que a vítima das agressões seria suspeita de diversos furtos na região e já conhecido da comunidade. No momento da ação, o homem estava amarrado com um rolo de arame farpado de 250 metros, marca Belgo Rodeio, que foi apreendido pela polícia.

A guarnição agiu de forma imediata para garantir a integridade física do suspeito, que foi desamarrado e encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, ele foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Papo Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/15:32:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...