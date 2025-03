Por causa do atual cenário econômico, Azul encerra operações em mais nove cidades brasileiras

Foto: Reprodução | A companhia afirmou que a crise econômica atual na cadeia de suprimentos e a valorização do dólar afetaram a disponibilidade de frota, influenciando a revisão das rotas

A Azul Linhas Aéreas anunciou a descontinuação de operações em 14 cidades brasileiras e a alteração da rota de Juazeiro do Norte (CE), que agora terá voos apenas para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

A decisão foi motivada pelo aumento nos custos operacionais e pela necessidade de ajustes entre oferta e demanda.

A companhia afirmou que a crise econômica atual na cadeia de suprimentos e a valorização do dólar afetaram a disponibilidade de frota, influenciando a revisão das rotas. A Azul alega que está prestando assistência aos passageiros impactados, conforme as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A suspensão dos voos segue um cronograma iniciado em fevereiro, com interrupções já efetivadas em quatro cidades do Ceará: Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu. Outras nove localidades deixarão de receber voos ao longo de março, em diferentes regiões do país.

As cidades já afetadas são: Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu, no Ceará. Campos (RJ), Correia Pinto (SC), Jaguaruna (SC), Mossoró (RN), São Raimundo Nonato (PI), Parnaíba (PI), Rio Verde (GO), Barreirinha (MA) e Três Lagoas (MS). Já em 31 de março, será a vez de Ponta Grossa (PR), que também deixará de receber operações da companhia.

Fonte: Conexão Política

