Por ciúmes, homem mata a esposa com tiro em fazenda

Genislene Bento Freire, 25, foi assassinada na noite de domingo (11), no Distrito de Caité, em Santo Antônio do Leverger (34 km ao sul de Cuiabá), pelo companheiro, de 30 anos, durante uma crise de ciúmes.

Ele foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. Conforme informações da Polícia Militar, equipe foi acionada por volta das 20h20 via 190 para uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na Fazenda Tiaruju, na zona rural da cidade.

Segundo populares, uma briga de casal tinha resultado em morte e que o autor do crime, funcionário da fazenda, após matar a companheira, estava tentando tirar a própria vida e fazia ameaças às testemunhas.

Quando a equipe chegou, constatou os fatos. Suspeito estava em posse de uma garrucha ponto 22, de fabricação artesanal. Ele contou que estava bêbado e, com ciúmes, atirou na esposa.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade, sendo autuado por feminicídio. Caso segue sob investigação.

Fonte: Yuri Ramires/GD e Marília e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/18:11:55

