Por decisão do TSE, Júnior Hage pode concorrer à eleição suplementar de Monte Alegre, no domingo

204 urnas eletrônicas foram distribuídas pela Justiça Eleitoral para eleição suplementar em Monte Alegre — Foto: TSE

Candidato concorre com outros três ao cargo de prefeito após a cassação de Matheus Almeida.

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, na sessão plenária desta quinta-feira (6), que José Alfredo Silva Hage Junior (PP), conhecido como Junior Hage, poderá concorrer ao cargo de prefeito de Monte Alegre (PA) na eleição suplementar marcada para domingo (9).

A eleição suplementar visa eleição de prefeito e vice para mandato até dezembro de 2024, devido à cassação de Matheus Lima e Leonardo Albarado, porque eles teriam sido beneficiados pela gestão do ex-prefeito Jardel Vasconcelos na campanha eleitoral de 2020, caracterizando crime de abuso de poder político e econômico.

Neste domingo, podem ser votados para o cargo de prefeito de Monte Alegre:

Anselmo (PSD) – número na urna 55

João Tomé (Avante) – número na urna 50

Josefina Carmo (MDB) – número na urna 15

Júnior Hage (PP) – número na urna 11

De acordo com informações do Cartório Eleitoral de Monte Alegre, 51.025 eleitores estão aptos a votar neste domingo na eleição suplementar. Ao todo, 204 urnas foram distribuídas e vão funcionar nos locais de votação.

Os candidatos (prefeito e vice) eleitos no domingo, também poderão se candidatar às eleições municipais de outubro deste ano.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2024/16:30:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...