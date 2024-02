Por doping, Pogba, da Juventus, é suspenso por quatro anos

Paul Pogba pode ser pegar suspensão de até quatro anos por doping — Foto: Getty Images

Tribunal italiano aceita pedido da procuradoria e aplica pena máxima contra meia da Juventus, que havia testado positivo para testosterona sintética.

O meia Paul Pogba está suspenso por quatro anos por doping – o jogador francês de 30 anos testou positivo para testosterona sintética, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês). O Tribunal Antidoping da Itália aceitou o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping e aplicou a pena máxima, de acordo com a imprensa italiana nesta quinta-feira.

Por conta do caso, Pogba foi suspenso preventivamente em setembro do ano passado. O mesmo resultado foi confirmado numa contraprova realizada em outubro. Com a decisão do tribunal italiano, ele terá que cumprir a punição até o dia 10 de setembro de 2027.

Campeão do mundo com a seleção da França em 2018, Pogba testou positivo para a substância proibida num exame feito após o jogo entre Udinese e Juventus, no dia 20 de agosto de 2023, pelo Campeonato Italiano. O meio-campista não entrou em campo naquela ocasião, mas foi sorteado para o antidoping.

De acordo com a imprensa local, a Juventus já estaria preparada para rescindir o contrato com o jogador, assim que a suspensão fosse confirmada. Eles têm vínculo até junho de 2026.

Fonte: ge Esportes

