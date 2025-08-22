Por que o Pará não tem veranico? Entenda

(Foto: Reprodução) – Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste passam pelo inverno e por alguns dias de clima quente e seco, conhecido como veranico

Desde a última quarta-feira (20), o fenômeno meteorológico chamado “veranico”vem alterando o clima em grande parte do Brasil. Ele consiste em um período de estiagem de alguns dias, que ocorre durante o inverno ou o outono, resultando em calor intenso nas localidades atingidas. As temperaturas variam, em média, entre 25 ºC e 35 ºC. As exceções, no entanto, são as regiões Norte e Nordeste, que normalmente, durante este período do ano, já enfrentam as fortes ondas de calor.

Nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a diminuição das precipitações passa a ser uma realidade por alguns dias durante o “veranico”. Esses eventos são marcados por temperaturas de 3 °C a 5 °C acima da média para o inverno. Por isso, o clima tende a ficar seco.

Entre os dias 20 e 23 de agosto, a previsão aponta para um calor persistente no Centro-Sul, com máximas de até 33 ºC em capitais como São Paulo, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ).

No Pará, assim como em outros estados das regiões Norte e Nordeste, o clima já é naturalmente mais seco nesta época do ano, marcado pelo fim do período chuvoso e início do verão – o chamado “verão amazônico”. Segundo o meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a dinâmica climática local não permite a ocorrência do “veranico”.

“Esse ‘veranico’ está mais localizado no Centro-Oeste, que está em uma época chuvosa. É quando acontece um [curto] período seco. No Pará, estamos no período seco mesmo, embora tenhamos algumas chuvas. Não tem ‘veranico’ no estado do Pará”, explica.

COMPORTAMENTO

Este é o terceiro “veranico” de 2025, de acordo com o portal Climatempo. Nas regiões afetadas, o fenômeno deve provocar elevação das temperaturas, principalmente em áreas do interior do país, onde ocorre o bloqueio atmosférico causado por uma massa de ar quente. A expectativa é de que o calor seja amplo e progressivo, com dias mais secos e persistentes.

O “veranico” — também chamado de “veranito” — é um fenômeno típico das regiões meridionais do Brasil. Já nas áreas próximas à Linha do Equador, onde há pouca diferença entre as estações do ano, ele não se manifesta. Na região Norte, a incidência solar é relativamente constante ao longo do ano.

SUB – Sul do Pará também vive estiagem

No sul do Pará, o bloqueio de ar quente já influencia o clima, mas a região vive naturalmente um período de estiagem nesta época. “O Pará está até chovendo bem. Belém deixou mais de chover. Estamos com poucas chuvas nos próximos quatro ou cinco dias. Não aconteceram pancadas diárias, provavelmente devido à predominância de massa de ar seco. O mês mais seco é agosto, mas na região nordeste paraense ainda há chuvas”, detalha o meteorologista.

Para Belém, a previsão do Climatempo aponta dias ensolarados até a próxima semana, com temperaturas variando entre 25 ºC e 33 ºC. “Os índices pluviométricos estão em torno de 120 mm em Belém, e a média histórica é de 128 mm. Ou seja, qualquer chuva até o final do mês atinge a média. Grande parte do Pará está com chuva dentro do esperado, mas considerando a climatologia de cada local. Maiores volumes pluviométricos ocorrem no nordeste paraense e menores no sul do estado”, acrescenta Abreu.

