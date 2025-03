Por que você deve lavar sua garrafa de água todos os dias?

(Foto: Reprodução) – Veja o passo a passo para limpar corretamente os recipientes e evitar doenças

Garrafas de água reutilizáveis não higienizadas — como as que carregamos ao trabalho ou à escola — podem representar um risco para a saúde. De acordo com especialistas, quando os recipientes não estão com a higiene em dia, diversos microrganismos, incluindo bactérias e até mesmo fungos, podem ficar abrigados ali e causar algum dano à saúde.

Os microrganismos estão por todo lado: na boca, no ar que respiramos e nas superfícies que tocamos com as mãos (e depois levamos as mãos para as garrafas, potencialmente transportando os microrganismos para ela). Tudo isso pode resultar em uma contaminação do interior da garrafinha.

“Podemos ter uma série de doenças relacionadas a essas a ingestão de microrganismos, sendo as mais frequentes as doenças intestinais, como diarreia, vômito e infecções”, explica a professora Viviane Alves, do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB – UFMG).

Mas não é preciso jogar a garrafinha fora. Alguns cuidados simples e rápidos podem garantir que ela continue sendo sua parceira na hidratação.

Veja o passo a passo para limpar sua garrafa de água

Todos os dias

Lave a garrafa: use água e detergente neutro. Uma esponja ou escova de cerdas que ajudem a alcançar todos os cantinhos dentro da garrafa.

Enxágue bem: remova todo o sabão para evitar gosto residual e possíveis reações alérgicas.

Seque completamente: após a lavagem é importante deixar a garrafa aberta em um local arejado para secar e, assim, evitar a proliferação de microrganismos.

“As garrafinhas que possuem canudos requerem ainda mais cuidado porque nesses canudos ficam resquício de saliva e os microrganismos podem crescer ali. Então é importante lavar também esses componentes menores dessas garrafinhas que têm esses acessórios”, acrescenta Viviane.

Uma vez por semana

Faça uma limpeza profunda: prepare uma solução com uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Mergulhe a garrafa na solução por 30 minutos.

Enxágue e seque: após esse período, faça uma lavagem na garrafinha com água e sabão, como a limpeza diária.

“Usar água e sabão e a água sanitária é o suficiente para a higienização total. Não existe a necessidade de fazer uso de água quente ou vinagre, até porque este último apresenta muita acidez e pode danificar o material da garrafa”, acrescenta Alexandre Inácio Cruz, microbiologista do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE).

Se a garrafa estiver com algum cheiro desagradável e o odor persistir mesmo após a limpeza mais profunda, o indicado é descartar a garrafinha e adquirir uma nova.

“Não existe um modelo que tenha menos propensão de causar problema, porém, garrafas que no seu design apresentam ranhuras ou fissuras podem apresentar maior acúmulo de matéria orgânica e maior dificuldade na hora da limpeza, o que pode facilitar a presença de bactérias”, explica Alexandre.

Fonte: Mateus Souza – CNN Brasile Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2025/16:14:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...