Porco nasce com duas cabeças em distrito de Feira de Santana e chama atenção de moradores
(Foto: Reprodução) – Um caso raro surpreendeu moradores do distrito de Tiquaruçu, na zona rural de Feira de Santana (BA), na terça-feira (26), quando um porco nasceu com duas cabeças.
O registro foi feito pelo comerciante e criador de animais Raildo Mascarenhas, de 50 anos, que relatou ao portal Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, que o filhote não conseguiu se alimentar desde o nascimento.
“Eu tentei segurar e ajudar, mas na hora de sugar a teta da porca, o outro lado [da boca] não permite que sugue”, contou o criador.
O animal apresenta uma anomalia genética chamada bicefalia, que ocorre pela separação incompleta de um embrião. Nesse processo, dois embriões tentam se desenvolver de forma independente, mas acabam se fundindo, o que resulta na má formação.
