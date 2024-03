Portal Nacional da Educação divulga primeira lista com os possíveis temas para a prova de redação do Enem 2024

Na tarde desta sexta, 29 de março, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas de redação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que está previsto para o dia 03 de novembro de 2024.

Confira a lista abaixo:

*Influenciadores Digitais;

*Inteligência Artificial;

*Distúrbios Alimentares;

*Direitos Educacionais no Brasil;

*Lixo eletrônico;

*Regulamentação do Uber no Brasil;

*Doenças associados ao sexual desprotegido;

*Insegurança Hídrica;

*Psiquiatria Cosmética;

*Etarismo;

*Xenofobia;

*Invasão de Privacidade;

*Cultura do Cancelamento;

*Acesso à Internet;

*Tribunal da Internet;

*Violência Escolar;

*Vacina no Brasil;

*Envelhecimento no Brasil;

*Inclusão de autistas no Mercado de Trabalho;

*Homofobia;

Pela oitava vez consecutiva, o Portal Nacional da Educação acertou o eixo temático da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, cujo o tema da redação do Enem 2023 foi sobre os ‘Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do [trabalho de cuidado] realizado pela mulher no Brasil‘, a prova foi realizado no domingo, 05 de novembro (domingo) para mais de 3 milhões de candidatos inscritos no exame em todo o território nacional brasileiro.

Enem 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) ainda não publicou o edital com as normativas e o cronograma oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, mas o Enem 2024 está previsto para ser realizado no dia 03 e 10 de novembro (dois domingos).

Fonte: Portal Nacional da Educação

