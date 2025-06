Portal Nacional da Educação divulga segunda lista com os possíveis temas para a prova de redação do Enem 2025

Possíveis temas de redação do Enem 2025 são revelados; Meio ambiente, saúde e tecnologia estão entre os destaquesRedação do Enem 2025 será aplicada com as provas de linguagens e ciências humanas no dia 9 de novembro – Foto: Reprodução / Agência Tocantins

Na noite desta quarta-feira, 25 de junho, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas de redação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que será realizado no dia 09 de novembro de 2025.

Confira a lista abaixo:

MEIO AMBIENTE

🚨 Alerta de desastres naturais;

🚩 Excesso de poluição visual;

🚯 Regulamentação do lixo urbano;

🌱 Urbanização e ‘zona verde’;

🌎 Sustentabilidade Ambiental;

🎙️ COP 30 no Brasil e os seus efeitos;

⚖️ Degradação ambiental e ausência de políticas públicas;

TECNOLOGIA

⚙️ Regulamentação de novas tecnologias;

🤳🏻 Hiperconectividade entre os adolescentes e jovens;

💬 Cidadania digital e os seus efeitos no humor;

🦾 Inteligência Artificial;

RELIGIÃO

💒 Valorização das crenças no Brasil;

👤 Liberdade de expressão em ambientes de circulação;

ACESSIBILIDADE E CIDADANIA

🗣️ Violência doméstica;

🏳️‍🌈 Estigma associado com a identidade de gênero;

🏛️ Crescente na violência em instituições de ensino;

🫥 Autistas;

🤯 Democratização dos direitos trabalhistas;

🥸 Estigmas relacionados ao envelhecimento populacional;

💀 Consolidação da Democracia;

SAÚDE

🥘 Segurança alimentar na infância;

🚺 Dignidade humana: pobreza menstrual;

🩸 Desafios para a coleta de sangue e órgãos no Brasil;

🫧 Desafios na saúde pública para a população ribeirinha;

💦 Saneamento básico;

🤧 Campanhas de imunização;

🫂 Crescimento de doenças sexuais;

🏋🏽 Sedentarismo entre os jovens;

🚭 Uso indiscriminado de cigarro eletrônico;

Edições de 2015 a 2023:

Pela oitava vez consecutiva, o Portal Nacional da Educação acertou o eixo temático da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, cujo o tema da redação do Enem 2023 foi sobre os ‘Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do [trabalho de cuidado] realizado pela mulher no Brasil‘, a prova foi realizado no domingo, 05 de novembro (domingo) para mais de 3 milhões de candidatos inscritos no exame em todo o território nacional brasileiro.

Fonte: Portal pne/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/14:00:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...