Porteiro de escola é assassinado após defender cachorro que seria morto pelo dono, no Ceará. — Foto: Redes sociais/Reprodução

A vítima e dois amigos se envolveram em uma briga com o dono do cachorro, que estava armado com uma faca. Ao tentar desarmar o homem, a vítima acabou atingida com uma facada.

Um homem foi morto durante uma discussão generalizada após defender um cachorro, que seria morto pelo dono. O caso aconteceu em uma praça de Flecheiras, município de Trairi, no litoral do Ceará. A vítima, Mário Jardonis Paulo dos Santos, de 33 anos, trabalhava como porteiro em uma escola do município.

A Polícia Militar informou que prendeu o dono do cachorro, um homem de 53 anos, no bairro Criancó. Ele tem antecedentes criminais por apropriação indébita, falsa identidade, ameaça, calúnia e lesão corporal. O homem foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado por homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.

O crime aconteceu no último dia 25 de março, quando foi feriado da Data Magna, no Ceará. Mário Jardonis chegou em uma praça do município com dois amigos. O trio presenciou uma confusão entre dois homens. Um deles, era o dono de um cachorro; o outro era um homem, não identificado, que estava defendendo o animal.

Um familiar de Mário Jardonis disse que o agressor afirmava que mataria o próprio cachorro. “Ele disse que mataria sim, porque o cachorro era dele, e ele fazia o que ele quisesse”, disse Gustavo Paulo, primo da vítima.

Gustavo também é tio de um dos outros homens que chegou à praça e viu a confusão. Ele falou que, segundo o sobrinho, o cachorro teria mordido o nariz do dono, o que despertou a fúria do homem. E, por isso, ele queria matar o animal.

O trio de amigos decidiu também defender o cachorro e pedir que o dono não fizesse nada. Em determinado momento, o dono saiu do local, mas depois voltou — desta vez, armado com uma faca.

“Ele chegou e ficou por lá, mexendo no celular. Não sei se fingindo. De repente, ele sacou a faca e partiu para cima de um deles. Logo em seguida, o meu sobrinho tentou interferir e derrubou o agressor no chão. Nesse momento, meu primo tentou pegar a faca, mas foi atingido”, disse Gustavo.

Mário Jardonis foi lesionado na axila, em uma artéria, e acabou tendo uma hemorragia. Ele foi socorrido e levado a um hospital do município ainda com vida. No entanto, morreu na unidade de saúde.

