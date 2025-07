Porto de Outeiro é reformado para receber navios durante COP 30

A falta de leitos é um dos principais desafios da gestão Lula na preparação para a conferência. (Foto: Reprodução | Poder 360)

Obras buscam ampliar capacidade de hospedagem com cruzeiros atracados no Pará.

O Governo do Pará divulgou nesta segunda-feira (7/07) novas informações sobre as obras de requalificação do Terminal Portuário de Outeiro, em Belém.

A intervenção tem como objetivo preparar o local para receber navios de cruzeiro que funcionarão como hospedagem flutuante durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para novembro.

Com aporte superior a R$ 181 milhões, provenientes da binacional Itaipu, as obras devem ser finalizadas até o dia 14 de outubro, conforme cronograma do Comitê Organizador da COP 30 — cerca de um mês antes do início do evento.

Em abril, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) firmou contrato para permitir que duas embarcações, com capacidade total de 6 mil leitos, atraquem no porto durante a conferência. O investimento total nesse sistema ultrapassa R$ 260 milhões.

O projeto inclui ainda a construção de um píer de 710 metros de comprimento para facilitar o embarque e desembarque de passageiros na capital paraense.

“O Porto de Outeiro vai contribuir para a transformação da região, agregando potencial turístico a uma estrutura que hoje opera exclusivamente com cargas. Esse novo uso beneficiará não só o entorno do porto, mas também Belém e toda a região Norte, que passará a integrar os roteiros de cruzeiros”, destacou

Valter Correia

,

secretário extraordinário da COP 30

, em comunicado do comitê organizador.

Durante discurso na cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, arrancou risos ao mencionar a possível escassez de hospedagens durante o evento.

A falta de leitos é um dos principais desafios da gestão Lula na preparação para a conferência. De acordo com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), os altos preços praticados por hotéis continuam sendo um “problema sem dúvida”.

