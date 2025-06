Portugal Notifica 5,3 Mil Brasileiros para Deixar o País em 20 Dias

Foto: Reprodução | Cerca de 5,3 mil brasileiros em Portugal receberão notificação para deixar o país em 20 dias, após recusas nos pedidos de residência. A medida, parte de um controle imigratório mais rígido, afetará 34 mil estrangeiros ao todo, com a comunidade indiana sendo a mais impactada. O anúncio foi realizado pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que busca endurecer as regras de imigração no país.

Os cerca de 5,3 mil brasileiros que serão notificados pelo governo português para deixar o país terão 20 dias para sair de Portugal voluntariamente. A chamada notificação de abandono voluntário será enviada porque o pedido de autorização de residência foi recusado.

A medida havia sido anunciada na véspera da campanha eleitoral para o Parlamento e envolvia, no geral, 18 mil imigrantes. O número foi atualizado nesta semana pelo governo.

Em pouco mais de um mês, o total de notificações de abandono quase dobrou, chegando a 34 mil estrangeiros. Entre eles estão os cinco mil brasileiros.

A maior comunidade que será notificada é a indiana, que alcança a marca de 13,4 mil pessoas nesta medida de controle imigratório.

O abandono voluntário é um procedimento que deverá ocorrer em até 20 dias. A expulsão é o último recurso se a saída voluntária for ignorada.

Após análise dos pedidos, a agência de imigração (AIMA) concluiu que os imigrantes não reuniam condições de permanência.

O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que detém a pasta da imigração no governo reeleito e que tem como programa apertar as regras de entrada.

— A medida acelera e todos os 33 mil, a não ser que haja uma razão (…) terão a notificação de abandono voluntário — disse Amaro, reeleito deputado por Viseu.

O balanço foi feito devido ao primeiro ano do lançamento do plano para as migrações, que acabou com a manifestação de interesse, ferramenta popular de regularização no país.

